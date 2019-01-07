КХЛ дисквалифицировала форварда «Нефтехимика» Бикмуллина на одну игру

Нападающий «Нефтехимика» Рафаэль Бикмуллин пропустит ближайший матч команды в КХЛ из-за дисквалификации.



В середине первого периода игры с «Авангардом» (1:2) хоккеист «волков» толкнул на борт защитника «ястребов» Алексея Емелина и получил дисциплинарный штраф до конца игры.



«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего «Нефтехимика» Рафаэля Бикмуллина по п.1.13. статьи 27 Дисциплинарного Регламента КХЛ, дисквалифицировать на один матч и подвергнуть денежному штрафу», — гласит заявление на официальном сайте КХЛ.

Посмотреть видео эпизода с удалением Бикмуллина можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Сегодня, 7 января, «Нефтехимик» встретится в Нижнекамске с «Торпедо».