Стали известны три звезды дня в НХЛ

Национальная хоккейная лига на своём официальном сайте назвала лучших игроков прошедшего дня регулярного чемпионата.



Первой звездой стал вратарь «Эдмонтон Ойлерз» Кэм Тальбо, оформивший «сухарь» в матче с «Анахайм Дакс» (4:0). Канадец отразил 39 бросков и записал на свой счёт первый «сухарь» в нынешнем сезоне.

Второй звездой дня назван голкипер «Аризоны Койотс» Дарси Кемпер, оформивший шат-аут в игре с «Нью-Йорк Рейнджерс» (5:0). Вратарь отразил 23 броска.



Замкнул тройку лучших игроков нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Патрик Кейн, записавший на свой счёт три голевые передачи в игре с «Питтсбург Пингвинз» (5:3). Форвард стал первым американским хоккеистом в истории лиги, кому удалось сделать не менее 30 результативных передач в каждом из первых 12 сезонов.