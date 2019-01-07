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Стали известны три звезды дня в НХЛ

Стали известны три звезды дня в НХЛ
Хоккей / НХЛ

Национальная хоккейная лига на своём официальном сайте назвала лучших игроков прошедшего дня регулярного чемпионата.

Первой звездой стал вратарь «Эдмонтон Ойлерз» Кэм Тальбо, оформивший «сухарь» в матче с «Анахайм Дакс» (4:0). Канадец отразил 39 бросков и записал на свой счёт первый «сухарь» в нынешнем сезоне.

Второй звездой дня назван голкипер «Аризоны Койотс» Дарси Кемпер, оформивший шат-аут в игре с «Нью-Йорк Рейнджерс» (5:0). Вратарь отразил 23 броска.

Замкнул тройку лучших игроков нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Патрик Кейн, записавший на свой счёт три голевые передачи в игре с «Питтсбург Пингвинз» (5:3). Форвард стал первым американским хоккеистом в истории лиги, кому удалось сделать не менее 30 результативных передач в каждом из первых 12 сезонов.

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