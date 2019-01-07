OHL: Иван Просветов устроил шоу на льду после игры, в которой отразил 54 броска

Во встрече регулярного сезона хоккейной лиги Онтарио «Саджиноу Спирит» на домашнем льду обыграл «Садбери Вулвз» — 2:0. Первой звездой встречи стал российский вратарь хозяев Иван Просветов. Он оформил шат-аут, отразив 54 броска. Это второй результат в истории лиги по количеству отражённых бросков в сухом матче.



По окончании матча российский вратарь устроил шоу на льду, отпраздновав успех.

Посмотреть видео можно в «твиттере» хоккейной лиги Онтарио.



Просветов на драфте-2018 выбран «Аризоной Койотс» под общим 114-м номером. В OHL он проводит первый сезон.

Во время суперсерии 2018 года между сборной России и командами канадских лиг Просветов вызывался в состав, но участия в матчах не принимал. В Континентальной хоккейной лиге правами на вратаря владеет СКА.