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OHL: Иван Просветов устроил шоу на льду после игры, в которой отразил 54 броска

OHL: Иван Просветов устроил шоу на льду после игры, в которой отразил 54 броска
Хоккей / Прочие

Во встрече регулярного сезона хоккейной лиги Онтарио «Саджиноу Спирит» на домашнем льду обыграл «Садбери Вулвз» — 2:0. Первой звездой встречи стал российский вратарь хозяев Иван Просветов. Он оформил шат-аут, отразив 54 броска. Это второй результат в истории лиги по количеству отражённых бросков в сухом матче.

По окончании матча российский вратарь устроил шоу на льду, отпраздновав успех.

Посмотреть видео можно в «твиттере» хоккейной лиги Онтарио.

Просветов на драфте-2018 выбран «Аризоной Койотс» под общим 114-м номером. В OHL он проводит первый сезон.

Во время суперсерии 2018 года между сборной России и командами канадских лиг Просветов вызывался в состав, но участия в матчах не принимал. В Континентальной хоккейной лиге правами на вратаря владеет СКА.

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