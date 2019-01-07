Нападающий Дмитрий Обухов подписал пробный контракт с «Дуклой», информирует официальный сайт словацкого клуба.



Соглашение рассчитано на пять матчей, по их итогам будет принято решение о дальнейшей судьбе российского хоккеиста. Обухов может дебютировать за словацкий клуб уже завтра, 8 января.



35-летний спортсмен провёл 587 матчей в Континентальной хоккейной лиге, забросив 81 шайбу и отдав 112 результативных передач. Большую часть карьеры Обухов выступал в составе «Ак Барса», также в его послужном списке значатся магнитогорский «Металлург» и «Нефтехимик».



В предыдущем сезоне он провёл 19 матчей за «Ак Барс» в регулярном чемпионате и сделал три результативные передачи при показателе полезности «+1».