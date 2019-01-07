Американская телекомпания допустила ошибку, представив Худобина как форварда

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Даллас Старз» на выезде уступил «Виннипег Джетс» со счётом 1:5.



В начале матча американская телекомпания, которая вела трансляцию игры, допустила ошибку при составлении графики. К примеру, голкипер Антон Худобин, не принимавший участия в матче, был представлен как нападающий. Россиянина отправили в одно звено к Джейсону Спецце и Блейку Комо. Форварда Джемела Смита, покинувшего команду, представили в качестве защитника.

Счёт в начале второго периода открыл нападающий гостей Александр Радулов, но ровно через минуту Адам Лаури восстановил равновесие. В конце игрового отрезка Тайлер Майерс вывел канадский клуб вперёд, затем Кайл Коннор укрепил преимущество «Виннипега». Ещё две шайбы забросили Джош Морисси и Брайан Литтл.