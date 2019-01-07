Кучеров: в детстве играл в гандбол, тогда и начал делать попытки читать игру

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров отметил, что в детстве немало времени проводил с гандбольным мячом.



«Мы играли в гандбол всё время, когда я был ребёнком. Это как футбол или баскетбол, мышление схожее — отдай пас и откройся. Думаю, что именно тогда я приобрёл эту привычку, начал делать попытки читать игру. Если ты с мячом, то три других парня должны думать, как открыться, кого выбрать для адресата. С самого начала ты должен знать, что делаешь. Теперь это помогает мне.



Мой тренер Геннадий Курдин часто спрашивал меня, мы с ним обсуждали разные моменты. Он спрашивал: «Что бы ты сделал при атаке три в два, если бы защитник был здесь?» Мы проговаривали все эти мелочи. Как открыться, как быть доступным для партнёра. Всегда нужно быть креативным», — цитирует Кучерова The Athletic.

Кучеров может побить исторический рекорд НХЛ. Он идёт на 138 очков за сезон Он по-прежнему первый в списке бомбардиров.