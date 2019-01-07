Земчёнок: у «Йокерита» такой хоккей, игроки постоянно провоцируют

Защитник СКА Артём Земчёнок поделился мнением о выездном матче с «Йокеритом» (4:1) и предстоящей игре с «Автомобилистом».



«У «Йокерита» такой хоккей, что игроки постоянно провоцируют. Может, игра в формате «четыре на четыре» — конёк финского клуба. Главное было не поддаваться на провокации, играть хотя бы не в меньшинстве. «Четыре на четыре» ещё ладно, отборолись, были моменты даже, могли забить ещё.



Что касается своей игры, то по состоянию было лучше, чем в Минске. Там было тяжело играть, а здесь было больше движения. Нельзя сказать, что доволен, но сыграл нормально.



Прохоркин перед игрой клюшку на разминке сломал, не знал, как на это отреагировать. Раз всё удачно, пусть чаще ломает.



«Автомобилист» играет в хоккей, старается не откидываться, как и «Йокерит». Будет интересно. Цель одна — будем играть и выигрывать», — цитирует Земчёнка официальный сайт СКА.

Дубль Прохоркина помог СКА переиграть на выезде «Йокерит»