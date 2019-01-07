КХЛ оштрафовала защитника «Салавата» Панина за драку в игре с «Амуром»

Защитник «Салавата Юлаева» Григорий Панин получил штраф от Континентальной хоккейной лиги за драку с форвардом «Амура» Артёмом Железковым в матче регулярного чемпионата, который прошёл в Уфе.



«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на защитника «Салавата» Григория Панина по п. 3.4 статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ, подвергнуть денежному штрафу.



Кроме того принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего «Амура» Артёма Железкова по п. 3.1 статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ», — гласит заявление на официальном сайте КХЛ.

Видео драки с участием Панина и Железкова можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.