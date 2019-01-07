Коннор Макдэвид превзошёл достижение Уэйна Гретцки, оформив 25-й победный гол

В заключительном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Эдмонтон Ойлерз» на выезде одержал уверенную победу в игре с «Анахайм Дакс» со счётом 4:0.



Уже по истечении первого периода «нефтяники» вели с комфортным перевесом в три шайбы – голами отметились Коннор Макдэвид, Ессе Пульюярви и Кайл Бродзяк, отличившийся в меньшинстве. В середине второго игрового отрезка ещё один точный бросок нанёс Леон Драйзайтль.



Макдэвид записал на свой счёт 25-й победный гол в карьере. Капитан канадского клуба вышел на первое место среди игроков не старше 22 лет по количеству победных шайб в НХЛ. Он превзошёл достижение Уэйна Гретцки, сумевшего отметиться 24 победными голами в период с 1979 по 1983 год. На третьем месте находится нынешний капитан «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стивен Стэмкос, забросивший 21 шайбу.