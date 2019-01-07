А. Коваленко: есть вопросы к балансу в тренерском штабе Брагина

Олимпийский чемпион—1992 Андрей Коваленко подвёл итоги выступления сборной России на молодёжном чемпионате мира.



«Моё мнение: сборная сыграла на индивидуальностях, но этого не хватило для победы в полуфинале с американцами и выхода в финал. Если бы мы сыграли ещё и на командных качествах, то, учитывая урожайность для России 1999 года, было бы гарантированное первое место.



Валерий Николаевич Брагин — классик тренерского цеха, большой специалист, который как никто другой умеет создать в команде атмосферу. Но, наверное, есть вопросы именно к балансу в его тренерском штабе.



Тренер вратарей сработал безупречно, в Ванкувере у нас была, наверное, лучшая вратарская бригада. К специалисту по защитникам, наверное, есть вопросы: практически в каждом матче мы проигрывали свой пятачок, причём видел массу эпизодов, когда форварды оказывались ближе к своему голкиперу, чем игроки обороны. Системный недочёт.



Честно скажу, не совсем понял, почему в большинстве мы уступали в классе американцам и даже швейцарцам. Установка трём форвардам идти на пятак и «копать» после бросков защитников — слишком простая для нашей школы хоккея. За весь турнир не удалось сбалансировать игру второй бригады большинства, в которой Шэну и Коваленко-младшему, как мне кажется, так и не нашли правильного партнёра», — приводит слова Коваленко Russia-Hockey.

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