Экс-защитник «Тампы» и «Эдмонтона» Гаррисон продолжит карьеру в Швеции

Канадский защитник Джейсон Гаррисон продолжит карьеру в составе «Юргордена», сообщает официальный сайт шведского клуба. Североамериканский хоккеист должен прилететь в Скандинавию 10 января. Он может дебютировать за новую команду спустя два дня.



34-летний хоккеист провёл 555 матчей в Национальной хоккейной лиге, забросив 49 шайб и отдав 111 результативных передач. Гаррисон защищал цвета «Флориды Пантерз», «Ванкувер Кэнакс», «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Эдмонтон Ойлерз».



В этом сезоне канадец провёл 17 матчей в форме «нефтяников» и отметился одним результативным броском при показателе полезности «+1» и восьми минутах штрафного времени. Последний матч в НХЛ с участием Джейсона состоялся 22 декабря, когда «Эдмонтон» встречался с «Тампой».