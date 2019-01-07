«Спартак» — «Авангард»: Беспалов и Бобков займут места в воротах команд

«Спартак» и «Авангард» объявили составы на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Москве. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры, начало — в 17:30 мск.



«Спартак»:



Беспалов (Трушков);

Кутейкин — Дыбленко, Карсумс — Зубов — Даугавиньш;

Калинин — Вишневский, Фёдоров — Максвелл — Хохлачёв;

Провольнев — Гончаров, Лещенко — Ганзл — Лисин;

Осипов — Волков, Сорокин — Воронин — Шашков.



«Авангард»:



Бобков (Налимов);

Медведев — Покка, Широков — Зернов — Михеев;

Емелин — Чудинов, Стольберг — Деарне — Бек;

Пивцакин — Покка, Шумаков — Семёнов — Петров;

Бондарев — Яремчук, Фисенко — Стась — Семёнов.

В предыдущем матче «Спартак» разгромил «Сибирь» (7:0), а «Авангард» одолел на выезде «Нефтехимик» (2:1).