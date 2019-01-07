«Металлург» одолел «Адмирал», победа стала шестой подряд

Магнитогорский «Металлург» на домашней арене оказался сильнее «Адмирала» из Владивостока, встреча завершилась со счётом 3:1. Для подопечных Йозефа Яндача победа стала в чемпионате шестой подряд, у «моряков» три поражения в пяти последних матчах.



Счёт был открыт на девятой минуте встречи, заброшенной шайбой отметился защитник команды хозяев Максим Матушкин. В концовке первого периода нападающий «Адмирала» Денис Вихарев восстановил равновесие на табло. На 28-й минуте «Металлург» вновь вышел вперёд, гол на свой счёт записал форвард Мэтт Эллисон. Точку в матче броском в пустые ворота поставил Денис Платонов.

Календарь матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

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