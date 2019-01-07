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«Металлург» одолел «Адмирал», победа стала шестой подряд

«Металлург» одолел «Адмирал», победа стала шестой подряд
Хоккей / КХЛ

Магнитогорский «Металлург» на домашней арене оказался сильнее «Адмирала» из Владивостока, встреча завершилась со счётом 3:1. Для подопечных Йозефа Яндача победа стала в чемпионате шестой подряд, у «моряков» три поражения в пяти последних матчах.

Счёт был открыт на девятой минуте встречи, заброшенной шайбой отметился защитник команды хозяев Максим Матушкин. В концовке первого периода нападающий «Адмирала» Денис Вихарев восстановил равновесие на табло. На 28-й минуте «Металлург» вновь вышел вперёд, гол на свой счёт записал форвард Мэтт Эллисон. Точку в матче броском в пустые ворота поставил Денис Платонов.

КХЛ - регулярный чемпионат
07 января 2019, понедельник. 15:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
3:1
1:1, 1:0, 1:0
Адмирал
Владивосток
1:0 – Матушкин (Мозякин, Эллисон) – 08:16 (5x5), 1:1 – Вихарев (Козловский, Бутузов) – 19:26 (5x5), 2:1 – Эллисон (Тимкин, Матушкин) – 27:03 (5x5), 3:1 – Платонов (Кулёмин) – 59:50 (en)

Календарь матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

Посмотреть видео можно также на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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