«Авангард»: призываем болельщиков объединиться, мы все в тяжёлой ситуации

Хоккейный клуб «Авангард» обратился с заявлением к своим болельщиков, призвав их держаться вместе.



«Дорогие болельщики! Мы понимаем, как непросто складывается этот сезон — все оказались в одной сложной ситуации, справиться с которой можно только вместе. Поэтому призываем всех объединиться и оставить все конфликты в ушедшем году. Вы для нас важны — откуда бы ни летело громкое и дружное „Омский Авангард“ — из Омска, Балашихи, Санкт-Петербурга, Москвы, Германии, Казахстана или любой другой точки мира – это всё та самая поддержка, которая необходима команде. Ваша любовь и вера помогают „ястребам“ расправить крылья, где бы мы ни играли.



Мы делаем всё, чтобы радовать наших болельщиков и в Омске, и в Балашихе. Мы стараемся для вас и делаем много крутого в обоих городах. Сейчас нужно быть сильными, нужно быть одной командой, чтобы всё преодолеть – давайте не тратить время и силы на споры, а просто будем поддерживать „Авангард“ и друг друга!», — указано в «твиттере» клуба.

