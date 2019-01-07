Молодёжная сборная России вернулась с чемпионата мира—2019

Самолёт с молодёжной сборной России прибыл в московский аэропорт Шереметьево. Российская национальная команда вернулась с молодёжного чемпионата мира в Канаде, где завоевала бронзовые медали.



Молодёжный чемпионат мира стартовал 27 декабря 2018 года. На групповом этапе подопечные Валерия Брагина обыграли датчан со счётом 4:0, затем победили чехов (2:1), швейцарцев (7:4) и канадцев (2:1). В четвертьфинале Россия переиграла словаков со счётом 8:3, а в полуфинале уступила американцам со счётом 1:2. В матче за третье место россияне оказались сильнее Швейцарии (5:2). В финальном матче сборная Финляндии была сильнее США (3:2).



Лучшим бомбардиром МЧМ-2019 стал нападающий молодёжной сборной России Григорий Денисенко. Представитель ярославского «Локомотива» набрал 9 (4+5) очков в семи матчах турнира.

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