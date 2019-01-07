«Нефтехимик» отыгрался с 1:3 и обыграл «Торпедо»

Нижнекамский «Нефтехимик» на домашней площадке одержал победу над нижегородским «Торпедо», встреча завершилась со счётом 4:3 ОТ. Подопечные Вячеслава Буцаева остановили серию поражений из восьми матчей.



Первый период прошёл без заброшенных шайб, во втором соперники забросили три шайбы. В команде гостей точными бросками отметились Денис Баранцев и Денис Паршин, у «Нефтехимика» гол на свой счёт записал Йоонас Няттинен. К 54-й минуте счёт стал 3:3 — у «Нефтехимика» шайбы забросили Эмиль Галимова и Андрей Нестрашил, у «Торпедо» гол забил Эндрю Кейлоф. В овертайме победу хозяевам принёс Павел Падакин.

Посмотреть видео заброшенных шайб можно также на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.