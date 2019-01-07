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«Нефтехимик» отыгрался с 1:3 и обыграл «Торпедо»

«Нефтехимик» отыгрался с 1:3 и обыграл «Торпедо»
Хоккей / КХЛ

Нижнекамский «Нефтехимик» на домашней площадке одержал победу над нижегородским «Торпедо», встреча завершилась со счётом 4:3 ОТ. Подопечные Вячеслава Буцаева остановили серию поражений из восьми матчей.

Первый период прошёл без заброшенных шайб, во втором соперники забросили три шайбы. В команде гостей точными бросками отметились Денис Баранцев и Денис Паршин, у «Нефтехимика» гол на свой счёт записал Йоонас Няттинен. К 54-й минуте счёт стал 3:3 — у «Нефтехимика» шайбы забросили Эмиль Галимова и Андрей Нестрашил, у «Торпедо» гол забил Эндрю Кейлоф. В овертайме победу хозяевам принёс Павел Падакин.

КХЛ - регулярный чемпионат
07 января 2019, понедельник. 17:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
4:3
0:0, 1:2, 2:1, 1:0
Торпедо
Нижний Новгород
0:1 – Баранцев (Паршин, Жафяров) – 23:53 (5x5), 1:1 – Няттинен (Пуустинен) – 25:40 (5x5), 1:2 – Паршин (Сёмин) – 32:12 (5x5), 1:3 – Кэлоф – 49:25 (5x5), 2:3 – Галимов (Брынцев, Шарипзянов) – 51:29 (5x5), 3:3 – Нестрашил (Сергеев, Пуустинен) – 53:50 (5x5), 4:3 – Падакин (Шиксатдаров) – 61:56 (3x3)

Посмотреть видео заброшенных шайб можно также на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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