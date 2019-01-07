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Хет-трик О`Делла приносит «Сочи» победу над «Сибирью»

Хет-трик О`Делла приносит «Сочи» победу над «Сибирью»
Хоккей / КХЛ

Хоккейный клуб «Сочи» на домашней арене оказался сильнее новосибирской «Сибири», встреча завершилась со счётом 5:3.

Счёт во встрече был открыт на 11-й минуте, точным броском отметился нападающий гостей Виктор Комаров. Во втором периоде «Сочи» сумел отыграться и выйти вперёд: заброшенные шайбы в актив записали Дамир Рахимуллин и Эрик О`Делл. На 46-й минуте О`Делл реализовал большинство, оформив дубль. Через минуту Никита Точицкий упрочил преимущество хозяев, вскоре О`Делл сделал хет-трик, забив в меньшинстве. В оставшееся время «Сибирь» отыграла два гола усилиями Владислава Наумова и Егора Миловзорова.

КХЛ - регулярный чемпионат
07 января 2019, понедельник. 17:00 МСК
ХК Сочи
Сочи
5:3
0:1, 2:0, 3:2
Сибирь
Новосибирская область
0:1 – Комаров (Воробей) – 10:46 (5x5), 1:1 – Рахимуллин (Акмальдинов) – 33:13 (5x5), 2:1 – О'Делл (Росен, Пайгин) – 33:37 (5x5), 3:1 – О'Делл (Пайгин, Мосалёв) – 45:16 (5x4), 4:1 – Точицкий (Полунин, Алтыбармакян) – 46:24 (5x5), 5:1 – О'Делл – 49:09 (4x5), 5:2 – Наумов (Казаков, Комаров) – 51:15 (5x5), 5:3 – Миловзоров (Саюстов, Шаров) – 51:58 (5x5)

Посмотреть видео голов матча можно также на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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