Хет-трик О`Делла приносит «Сочи» победу над «Сибирью»

Хоккейный клуб «Сочи» на домашней арене оказался сильнее новосибирской «Сибири», встреча завершилась со счётом 5:3.



Счёт во встрече был открыт на 11-й минуте, точным броском отметился нападающий гостей Виктор Комаров. Во втором периоде «Сочи» сумел отыграться и выйти вперёд: заброшенные шайбы в актив записали Дамир Рахимуллин и Эрик О`Делл. На 46-й минуте О`Делл реализовал большинство, оформив дубль. Через минуту Никита Точицкий упрочил преимущество хозяев, вскоре О`Делл сделал хет-трик, забив в меньшинстве. В оставшееся время «Сибирь» отыграла два гола усилиями Владислава Наумова и Егора Миловзорова.

Посмотреть видео голов матча можно также на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.