Брагин: нынешняя сборная похожа на состав 2011 года, они бьются друг за друга

Главный тренер молодёжной сборной России Валерий Брагин поделился впечатлениями после возвращения в Москву с чемпионата мира—2019, где его команда взяла бронзу.



«Осталось приятное ощущение, медали выиграны. Немного недосказали, хотелось большего. В этом году очень командная была игра. Поэтому думали, надеялись, но не хватило одной шайбы.



Какие выводы можно сделать из победы финнов над США? Они забили на один гол больше, и всё. Шесть команд, которые всегда претендуют, — они примерно равны. Шайба в одну или в другую сторону. Финны вообще могли не стать чемпионами! Вот и весь молодёжный хоккей. Так сложилось, что они стали чемпионами.



Нынешняя сборная по потенциалу похожа на команду 2011 года? В том году была команда, когда ребята бились друг за друга, и сейчас. Это их объединяет. Они шли к поставленным задачам. Поэтому и столько слёз было», — передаёт слова Брагина корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

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