Брагин: после поражения от США слёзы были у многих, но мы успокоили ребят

Главный тренер молодёжной сборной России Валерий Брагин прокомментировал слёзы своих подопечных после поражения от Канады в полуфинале МЧМ-2019.



«Настрой на бронзовый матч после поражения от США? Конечно, слёзы были у многих, рассчитывали на большее. Но хорошо сработали, успокоили и настроили на игру за третье место.



Поведение Клима Костина? Молодые ребята. В других матчах, без участия наших игроков, тоже были отдельные моменты. Тут никаких комментариев.



Больше положительных эмоций? Конечно, когда бронзу выиграешь. Они сами убедились в этом. Я считаю, чемпионат прошёл позитивно, из семи игр проиграли всего одну. Роли, которые были определены, они выполнили», — передаёт слова Брагина корреспондент „Чемпионата“ Павел Панышев.

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