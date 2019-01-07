Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей /

Денисенко: после МЧМ-2019 опустошение, мои личные достижения — на втором плане

Денисенко: после МЧМ-2019 опустошение, мои личные достижения — на втором плане
Хоккей / МЧМ по хоккею 2019

Нападающий молодёжной сборной России Григорий Денисенко поделился впечатлениями от чемпионата мира — 2019.

«Эмоции двоякие. Есть небольшое опустошение, потому что цели были намного выше. Но нужно довольствоваться тем, что есть. Бронза выигрывается, оставили положительные эмоции.

Звание лучшего нападающего? Я на это не обращал внимания. Главное, команда сыграла, а личные достижения — на втором плане.

Разговор перед матчем со Швейцарией? Без тренеров поговорили все вместе о том, что нужно выходить и биться и неважно, что будет. Что надо собираться единой семьёй, выходить на бой и отдавать всего себя», — передаёт слова Денисенко корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»

Романов и Денисенко – монстры, а звено СКА — худшее. Оценки сборной России
Кто как играл за «молодёжку» на чемпионате мира.
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент