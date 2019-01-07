Денисенко: после МЧМ-2019 опустошение, мои личные достижения — на втором плане

Нападающий молодёжной сборной России Григорий Денисенко поделился впечатлениями от чемпионата мира — 2019.



«Эмоции двоякие. Есть небольшое опустошение, потому что цели были намного выше. Но нужно довольствоваться тем, что есть. Бронза выигрывается, оставили положительные эмоции.



Звание лучшего нападающего? Я на это не обращал внимания. Главное, команда сыграла, а личные достижения — на втором плане.



Разговор перед матчем со Швейцарией? Без тренеров поговорили все вместе о том, что нужно выходить и биться и неважно, что будет. Что надо собираться единой семьёй, выходить на бой и отдавать всего себя», — передаёт слова Денисенко корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»