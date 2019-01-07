Стали известны три звезды недели в НХЛ

Национальная хоккейная лига на своём официальном сайте определила трёх лучших хоккеистов прошедшей игровой недели. Игроки из России не сумели попасть в тройку лучших.



Лучшим игроком недели признан нападающий «Калгари Флэймз» Джонни Годро, записавший в актив 11 (5+6) очков в четырёх матчах.



Второй звездой признан защитник клуба «Сан-Хосе Шаркс» Брент Бёрнс, отметившийся 9 (2+7) баллами в трёх встречах.



Замкнул тройку лучших хоккеистов недели голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Робин Ленер, выигравший три матча подряд при коэффициенте надёжности 1,99 и отразивший 93,5% бросков по воротам.



Календарь матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2018/19