Билялетдинов: «Ак Барс» создавал моменты, но не забил, поэтому такой результат

Главный тренер казанского «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов поделился впечатлениями от проигранного матча с подмосковным «Витязем» (1:2).



«Начало было такое – много удалений, и удаления серьёзные: и четыре минуты, и пять. В общем, первый период не совсем удачно провели. Второй и третий периоды были хорошие, создавали достаточно моментов, чтобы забить, но, к сожалению, не забили. Поэтому результат такой», — приводит слова Билялетдинова официальный сайт «Ак Барса».

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В первом периоде соперники обменялись заброшенными шайбами, их авторами стали Миро Аалтонен и Станислав Галиев. На старте второго периода Аалтонен оформил дубль и вывел вперёд подопечных Валерия Белова. Больше в матче забитых голов не было.