28 хоккеистов московского «Динамо» отправились на выезд

Московское «Динамо» отправилось на выездную серию. В составе команды — 28 хоккеистов. Динамовцы встретятся с «Йокеритом» из Хельсинки, казанским «Ак Барсом» и новгородским «Торпедо».



Вратари: Александр Ерёменко, Иван Бочаров, Дмитрий Райко.



Защитники: Артём Волков, Егор Зайцев, Максим Минеев, Андрей Миронов, Виталий Меньшиков, Илья Никулин, Андрей Прибыльский, Алексей Пепеляев, Михал Чайковски, Юусо Хиетанен.



Нападающие: Владимир Брюквин, Владислав Ефремов, Патрик Закриссон, Иван Игумнов, Микс Индрашис, Дмитрий Кагарлицкий, Руслан Карлин, Вячеслав Кулемин, Евгений Мозер, Дмитрий Моисеев, Игорь Макаров, Семен Панкратов, Аслан Раисов, Даниил Тарасов, Вадим Шипачёв.



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