Хартли: доволен дисциплиной «Авангарда», следует отметить и сейвы Бобкова

Главный тренер хоккейного клуба «Авангард» Боб Хартли поделился впечатлениями от выигрыша в выездном матче с московским «Спартаком» (4:0).



«Хорошая победа на выезде. Я доволен командной дисциплиной, тем, как начали матч — забросили первую шайбу, затем вторую. После этого, безусловно, следует отметить сейв Бобкова, который он совершил при счёте 2:0. Игорь вытащил шайбу из пустого угла. А ведь тот момент мог стать поворотным в игре, но этого не произошло. После этого перевели игру в чужую зону, забросили третью шайбу. Доволен желанием и стремлением, а также командной дисциплиной», — приводит слова специалиста официальный сайт «Спартака».



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