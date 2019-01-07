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Буцаев: груз неудачных результатов сегодня давил на «Нефтехимик»

Буцаев: груз неудачных результатов сегодня давил на «Нефтехимик»
Хоккей / КХЛ

Исполняющий обязанности главного тренера «Нефтехимика» Вячеслав Буцаев поделился впечатлениями от выигранного матча с ХК «Торпедо» (4:3 ОТ).

«Хочу поблагодарить ребят за игру. Они в непростой ситуации не опустили руки. Понимали, что соперник неудачно играет в последнее время, и у нас были проблемы с победами. Все-таки этот груз довлел над ребятами. После того как забили второй гол, они стали более раскрепощённо играть. Это, наверное, и принесло результат. Также хотел бы поздравить болельщиков с долгожданной победой. Соперник сегодня играл достойно.

Соглашусь с коллегой: они допустили ошибку, мы тоже допускали. Ошибки в простых ситуациях и привели к голам в наши ворота. Но это игра, эмоции. В нашей ситуации это хороший опыт для ребят. Ещё раз всех — с победой», — цитирует тренера официальный сайт клуба.

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