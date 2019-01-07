Немировски: «Торпедо» нужно было надёжно играть в обороне

Главный тренер нижегородского «Торпедо» Дэвид Немировски подвёл итоги встречи с нижнекамским «Нефтехимиком» (3:4 ОТ).



«Игра началась хорошо. Она была равная. Мы забили, соперник забил. В целом ребята выполняли задание на игру. Повели в счёте — 3:1. Но соперник не сдался и бился до конца. Грубые ошибки привезли нам два гола. Причём ошиблись опытные игроки. Не знаю, что в последнее время происходит: ведем в счёте, а в конце матча проигрываем. В начале сезона было наоборот. Не знаю, даже что сказать. Очень недоволен действиями команды в последние 10 минут игры. Соперник не только сравнял счёт, но мог забить и четвёртый гол. А так, «Нефтехимик» хорошо играл. Нам надо было надёжно играть в обороне и не давать ему шанса. Обидно», — цитирует тренера официальный сайт «Нефтехимика».

«Нефтехимик» отыгрался с 1:3 и обыграл «Торпедо»