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«Монреаль» выставил защитника Шлемко на драфт отказов

«Монреаль» выставил защитника Шлемко на драфт отказов
Хоккей / НХЛ

Клуб Национальной хоккейной лиги «Монреаль Канадиенс» выставил на драфт отказов защитника Дэвида Шлемко, информирует официальный сайт команды. Согласно правилам НХЛ в течение 24 часов хоккеиста может бесплатно забрать с драфта отказов любой клуб лиги. Если этого не произойдёт, он отправится в фарм-клуб АХЛ.

31-летний хоккеист в текущем регулярном чемпионате принял участие в 18 матчах за «Монреаль», отметившись двумя результативными передачами при показателе полезности «–1» и четырёх минутах штрафного времени. В среднем Шлемко проводил на площадке почти 20 минут за игру.

Ранее хоккеист защищал цвета «Аризоны Койотс», «Даллас Старз», «Калгари Флэймз», «Нью-Джерси Дэвилз» и «Сан-Хосе Шаркс».

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