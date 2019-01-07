Яруллин: не скажу, что у «Ак Барса» всё было ужасно

Защитник казанского «Ак Барса» Альберт Яруллин подвёл итоги встречи с «Витязем» (1:2).



«Не скажу, что всё было ужасно плохо. Да, мы проиграли, но сделаем выводы и будем готовиться к следующей игре.



Сказалась ли игра в пять защитников на протяжении большей части матча? Не сказал бы. Мы в этом плане сработали организованно, играли короткими сменами, чтобы особо не «наедаться», чтобы не было длинных смен. Поэтому игра в пять защитников не далась сложно.



Броски от защитников? Много бросков было мимо ворот. Может, потому что соперник перекрывал направления броска. Работать надо над этим компонентом, бросать по воротам. Может, где-то похитрее сыграть», — приводит слова хоккеиста официальный сайт «Ак Барса».