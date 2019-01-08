Рахимуллин: «Сочи» нельзя сейчас ошибаться

Нападающий хоккейного клуба «Сочи» Дамир Рахимуллин поделился эмоциями после победного матча с «Сибирью» (5:3). В этой встрече форвард отметился заброшенной шайбой.

«Что помогло переломить игру во втором периоде? То, что мы начали больше бросать. Все работали, все лезли на ворота. Нам нельзя сейчас ошибаться.

В эпизоде с голом смотрел на ворота, искал угол. У меня нет голевых передач? Это как-то само получается. Забиваю — так забиваю, это не имеет значения. Надо приносить пользу команде и всё. Эмоции только положительные. Голы стимулируют после травмы. Надеюсь, эта серия продолжится», — приводит слова Рахимуллина пресс-служба «Сочи».

Посмотреть видео голов матча можно также на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.