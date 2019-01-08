К. Семёнов: в первый раз на моей памяти период был завершён досрочно

Нападающий «Авангарда» Кирилл Семёнов подвёл итоги матча с «Спартаком» (4:0). В этой игре форвард отметился заброшенной шайбой.

Первый период матча завершился досрочно. В концовке периода судьи долго изучали видео игрового момента, из-за чего команды ушли в раздевалку за 52 секунды до его окончания.

«Момент с видеопросмотром сейва Бобкова не сказать, что интересный, но в первый раз такое на моей памяти. Было непонятно, куда попала шайба, но мы изначально верили, что гола не было.

В эпизоде с моим голом мы вовремя друг под друга открылись, хороший пас отдал Шумаков. Красивый гол забили.

Во втором периоде последние десять минут не очень хорошо играли в защите, давали сопернику шансы вернуться в игру. Хорошо, что в третьем периоде вышли с правильным настроем, играли друг за друга. Сегодня Бобков молодец, отыграл «на ноль».

Даже когда кто-то болеет, мы играем друг за друга, все в обойме, даже те, кто не играет. И победа всегда общая», — приводит слова Семёнова пресс-служба омского клуба.