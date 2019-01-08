Две передачи Анисимова не спасли «Чикаго» от поражения в матче с «Калгари»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Чикаго Блэкхоукс» на домашнем льду уступил «Калгари Флэймз» — 3:4.

Счёт на четвёртой минуте встречи открыл нападающий гостей Джонни Годро, но уже к середине второго периода хозяева вышли вперёд – отличились Патрик Кейн и Алекс Дебринкэт. Впоследствии «огоньки» провели три результативные атаки, заброшенными шайбами отметились Шон Монахан, Гарнет Хэтэуэй и всё тот же Годро. Брэндон Саад смог лишь сократить отставание при игре в формате «6 на 4».

Нападающий «Чикаго» Артём Анисимов сделал две результативные передачи, также на его счету показатель полезности «-1» и 100% выигранных вбрасываний з 15 минут и 42 секунды, проведённых на льду.