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Две передачи Анисимова не спасли «Чикаго» от поражения в матче с «Калгари»

Две передачи Анисимова не спасли «Чикаго» от поражения в матче с «Калгари»
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Чикаго Блэкхоукс» на домашнем льду уступил «Калгари Флэймз» — 3:4.

Счёт на четвёртой минуте встречи открыл нападающий гостей Джонни Годро, но уже к середине второго периода хозяева вышли вперёд – отличились Патрик Кейн и Алекс Дебринкэт. Впоследствии «огоньки» провели три результативные атаки, заброшенными шайбами отметились Шон Монахан, Гарнет Хэтэуэй и всё тот же Годро. Брэндон Саад смог лишь сократить отставание при игре в формате «6 на 4».

Нападающий «Чикаго» Артём Анисимов сделал две результативные передачи, также на его счету показатель полезности «-1» и 100% выигранных вбрасываний з 15 минут и 42 секунды, проведённых на льду.

НХЛ - регулярный чемпионат
08 января 2019, вторник. 04:30 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
3:4
1:1, 1:1, 1:2
Калгари Флэймз
Калгари
0:1 – Годро (Монахан, Линдхольм) – 03:24 (5x5), 1:1 – Кейн (Анисимов, Густафссон) – 16:34 (5x5), 2:1 – Дебринкэт (Кейн, Густафссон) – 25:07 (5x5), 2:2 – Монахан (Ткачук, Линдхольм) – 38:42 (5x4), 2:3 – Годро (Джордано) – 40:54 (5x5), 2:4 – Хэтэуэй – 59:10 (en), 3:4 – Саад (Анисимов, Кит) – 59:31 (6x4)
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