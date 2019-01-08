QMJHL: Чехович – лучший нападающий декабря

Форвард клуба главной юниорской лиги Квебека «Байе-Комо Драккар» Иван Чехович признан лучшим нападающим декабря, сообщает официальный сайт QMJHL.

В восьми матчах Иван набрал 20 очков (10+10). Чехович в декабре оформил один хет-трик, а также имеет в своём активе игру с 7 набранными баллами (2+5). Он возглавляет снайперскую и бомбардирскую гонки, набрав 68 очков (32+36).

«Сан-Хосе Шаркс» выбрал Чеховича на драфте 2017 года под общим 212 номером. На счету Ивана 6 матчей в АХЛ, в которых он набрал 9 очков (3+6).

Ранее хоккеист был вызван в молодёжную сборную России для участия в чемпионате мира, но тренерский штаб принял решение не включать хоккеиста в заявку. Сообщалось, что причиной послужила травма Чеховича. Команда Валерия Брагина на этом турнире выиграла бронзовые медали.