Игроки «Калгари» повторили достижение «Питтсбурга» сезона-1995/96

В очередном матче игрового дня регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Чикаго Блэкхоукс» на домашнем льду уступил «Калгари Флэймз». Матч завершился со счётом 4:3 в пользу гостей. Дублем в составе победителей отметился американский нападающий Джонни Годро.

Форварды «Калгари» Мэттью Ткачук и Элиас Линдхольм достигли отметки в 50 очков за регулярный сезон-2018/19. Ранее её пересекли два других форварда «Флэймз» — Годро и Шон Монахан.

Таким образом, «Калгари» стал первой командой с сезона-1995/96, в которой четверо игроков набрали 50 или более очков в 45 играх со старта сезона. 23 года назад подобным достижением отметился «Питтсбург Пингвинз», где эту отметку разменяли Марио Лемье, Яромир Ягр, Рон Фрэнсис и Томас Сандстрем.