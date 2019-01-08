Карлссон — 6-й защитник в истории НХЛ с голевыми передачами в 13 матчах подряд

«Сан-Хосе Шаркс» обыгрывает «Лос-Анджелес Кингз» в очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. После двух периодов подопечные Питера Дебура ведут со счётом 2:1.

Защитник «акул» Эрик Карлссон отметился двумя результативными передачами. Сначала он помог отличиться Йоонасу Донскому, а затем Томашу Гертлу. Швед продлил серию с результативными передачами до 13 матчей, став шестым защитником в истории НХЛ с подобным достижением. Серия Эрика ведёт отсчёт с 7 декабря 2018 года.

Рекорд принадлежит Поллу Коффи (17 матчей, 27.11.1985 — 02.01.1986), второе место занимает Брайан Лич (15, 29.11.1991 — 31.12.1991), следом с сериями из 14 матчей располагаются Бобби Орр (13.12.1970 —14.01.1971) и Фил Хаусли (26.12.1992 — 19.01.1993). Карлссон повторил достижение Дениса Потвена, который с 6 октября по 5 ноября 1983 года делал голевые передачи в 13 играх кряду.