Владимир Тарасенко забросил шайбы всем соперникам «Сент-Луиса» в НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Сент-Луис Блюз» на выезде обыграл «Филадельфию Флайерз» — 3:0.

Форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко отметился заброшенной шайбой. Благодаря этому в лиге не осталось команд, которым не забивал россиянин в составе «Блюз». «Флайерз» до сегодняшнего дня оставались последним клубом НХЛ, в матчах с которым российскому нападающему не удавалось отличаться.

Посмотреть видео гола Тарасенко можно на официальном сайте НХЛ.

Также на счету Владимира показатель полезности «+2», 3 броска в створ и блок-шот за 20.30 на льду (1.53 – в большинстве). У Ивана Барбашёва бросок за 11.47.



Защитник «лётчиков» Иван Проворов заработал «-2», также в его активе 2 броска и 2 силовых приёма за 23.43.