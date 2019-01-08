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Суббэн поддержал 13-летнего темнокожего хоккеиста, подвергшегося насмешкам

Суббэн поддержал 13-летнего темнокожего хоккеиста, подвергшегося насмешкам
Хоккей / НХЛ

Защитник «Нэшвилл Предаторз» Пи Кей Суббэн поддержал 13-летнего темнокожего хоккеиста, подвергшегося насмешкам.

«Привет, Тай. Это Пи Кей Суббэн из «Нэшвилл Предаторз». Я немного слышал о тебе и о том, через что тебе приходится проходить. Прямо сейчас я могу сказать тебе, что, пока ты дышишь, нужно верить в себя. Никто не вправе говорить, что ты можешь делать, а что не можешь. Особенно если это происходит из-за цвета твоей кожи.

В этом мире происходят вещи, которые мы не можем понять. Мы должны верить в самих себя и двигаться только вперёд. Я хочу сказать, что, пока ты можешь играть в хоккей, играй, потому что ты любишь эту игру. Никто не может отнять её у тебя. Надеюсь скоро встретиться с тобой. Удачи, Тай», — сказал Суббэн.

Видео также можно посмотреть в «инстаграме» TSN.

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