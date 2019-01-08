Беруби: Тарасенко забил важнейший гол, у него не шла шайба в ворота

Главный тренер «Сент-Луис Блюз» Крэйг Беруби поделился мнением об игре форварда Владимира Тарасенко в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией Флайерз» (3:0).

«Это был важнейший гол. После него мы вздохнули свободнее. У него и до этого были неплохие моменты, но шайба не заходила в ворота. Здорово, что в этот раз всё получилось», – цитирует Беруби официальный сайт НХЛ.

Благодаря заброшенной шайбе в лиге не осталось команд, которым не забивал россиянин в составе «Блюз». «Флайерз» до сегодняшнего дня оставались последним клубом НХЛ, в матчах с которым российскому нападающему не удавалось отличаться. Также на счету Владимира показатель полезности «+2», 3 броска в створ и блок-шот за 20.30 на льду (1.53 – в большинстве).