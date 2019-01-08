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Диц: для меня будет большой честью выступать за сборную Казахстана

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Диц: для меня будет большой честью выступать за сборную Казахстана
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019

Защитник «Барыса» Даррен Диц рассказал о желании выступать за сборную Казахстана.

«Получил ли я паспорт? Пока нет. Но собираюсь в ближайшее время и потом планирую играть за Казахстан на чемпионате мира. Этого я тоже жду с большим нетерпением. Для меня будет большой честью выступать за национальную команду. Конечно, я всегда хотел играть за сборную Канады. Но я буду представлять не только Астану и Казахстан, но и наших болельщиков. Это позволит мне чувствовать себя частью нации, чем я и горжусь.

Я пытаюсь учить русский язык каждый день понемногу. Стесняюсь пока говорить, но стараюсь общаться с ребятами как можно больше. Сейчас я больше учу грамматику и увеличиваю свой словарный запас. Стараюсь читать детские книги. Мне нравится учить русский язык, и я буду продолжать делать это», — цитирует Дица «Шайба.kz».

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