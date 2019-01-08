Бержевен: не намерен разбазаривать ресурсы «Монреаля» ради аренд

Генеральный менеджер «Монреаль Канадиенс» Марк Бержевен заявил, что не намерен обменивать молодых проспектов или выборы на драфте на игроков с истекающими контрактами ради усиления позиций в борьбе за плей-офф.



«Я не буду менять выбор в первом раунде ради аренды. Этого не будет. Хочу сегодня прямо об этом заявить. Если появится вариант, который устроит нас как на ближайшую перспективу, так и на будущее, мы пойдём на него. Но я не намерен разбазаривать наши ресурсы ради успеха в одном сезоне. Я не буду ставить под удар будущее нашего клуба. Я понимаю, что меня ждёт после МЧМ, знаю, о чём меня будут просить, но не собираюсь никого менять. Думаю, что разговор получится коротким.

С самого начала чемпионата я считал, что мы сможем бороться за место в плей-офф, если избежим серьёзных травм. Пока у нас это получалось. Я надеюсь, что и вторая половина для нас сложится удачно. Ещё раз хочу подчеркнуть, что готов выслушивать предложения. Но наша цель – строить будущее. Я не намерен рисковать им ради сиюминутного успеха. Предложение должно быть очень интересным. Если нам предложат молодого хоккеиста и их устроит наш вариант, тогда сделка состоится. Но я не намерен брать кого-то в аренду», – цитирует Бержевена официальный сайт НХЛ.