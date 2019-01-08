Филиппенко: в «Амуре» Слепца заменила его сестра Анастасия

Первый вице-президент «Амура» Александр Филиппенко поделился впечатлениями от достижения воспитанника хабаровского клуба Кирилла Слепца. В составе молодёжной сборной России он завоевал бронзовые медали чемпионата мира 2019 года.

«Не удивлюсь, если в эти новогодние дни Хабаровск стал тем городом России, который с наибольшим вниманием следил за молодёжным первенством мира. Во-первых, у нас — хоккейный город, и разница по времени сделала все трансляции из Ванкувера очень комфортными для хабаровчан. Во-вторых, с каждым матчем мирового первенства набирал ход воспитанник «Амура», нападающий Кирилл Слепец, ставший главным героем бронзовой игры. Вообще, 2018 год можно назвать одним из самых успешных для хоккейного Хабаровска. «Амур» впервые вышел в плей-офф КХЛ и в одном из кубковых матчей одержал победу — над будущим чемпионом «Ак Барсом», а воспитанники местного хоккея Артём Зуб и Михаил Григоренко стали олимпийскими чемпионами. К сожалению, в чемпионате-2018/19 этот темп «Амуру» не удаётся сохранить, но тому есть объективные причины, которые мы в скором времени поправим.



С шести лет Кирилл Слепец занимался в нашей хоккейной школе. Он был капитаном команды, считался в своём возрасте самым перспективным форвардом не только Хабаровска, но и всего сибирско-дальневосточного региона. В 2013 году Слепец переехал в Ярославль, но своим кумиром всегда называл легенду хабаровского хоккея, ныне президента «Амура» Александра Могильного. Замечу, что Кирилл никогда не терял связи с Дальним Востоком. В прошлом сезоне, который стал для Хабаровска шестидесятым, Слепец специально поздравил родной клуб с юбилеем. Кстати, в последние годы в «Амуре» Кирилла заменила его сестра Анастасия, мастер спорта по спортивной акробатике, танцевавшая у нас на «Платинум Арене» в группе поддержки.



Вчера мы пообщались с мамой хоккеиста Еленой Александровной. Решено, что вместе с супругом Олегом Анатольевичем они проведут торжественную церемонию вбрасывания перед ближайшим матчем «Амура» с «Северсталью», который состоится 13 января. А уже 15 января ждем в гости самого Кирилла — принимаем его «Локомотив». Надеемся, в этот день трибуны «Платинум Арены» увидят своего воспитанника и его бронзу. Также тепло встретим других призёров и лидеров «молодёжки»-2019 из «Локомотива» — Николая Коваленко и Григория Денисенко», — цитирует Филиппенко Russia-Hockey.