Дубник — о первом шат-ауте в сезоне: странно, что понадобилось так много времени

Голкипер «Миннесоты Уайлд» Деван Дубник поделился впечатлениями от выигранного матча с «Монреаль Канадиенс» (1:0), где вратарь оформил свой первый шат-аут в сезоне, отразив 32 броска.



«Приятно отыграть на ноль. Довольно странно, что на это понадобилось так много времени. Мне кажется, было четыре или пять матчей, где это должно было произойти, но не произошло», — приводит слова голкипера официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Гол Гранлунда и шат-аут Дубника принесли «Миннесоте» победу над Монреалем»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Миннесота Уайлд» на выезде обыграл «Монреаль Канадиенс» — 1:0. Единственная шайба была заброшена на 47-й минуте встречи – отличился нападающий «дикарей» Микаэль Гранлунд. «Миннесота» одержала третью победу кряду. «Дикари» с 43 очками занимают 10-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Монреаль» потерпел второе поражение кряду. Канадский клуб – девятый на Востоке (49).