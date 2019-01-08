Кочетков: в НХЛ нравятся все русские вратари, из иностранцев — Куик

Вратарь молодёжной сборной России Пётр Кочетков рассказал, за игрой каких голкиперов следит в Национальной хоккейной лиге.



«Друзья скидывали ссылку на слова Сергея Александровича Зубова. Приятно, что мой клуб следит за мной. Но нужно понимать, что если я сейчас не буду показывать результат в Высшей лиге, то не дождусь вызова. Так что нужно себя проявить, а дальше посмотрим.



Я слежу за всеми вратарями и в НХЛ, и в КХЛ. Мне нравятся все русские, которые играют за океаном. Импонируют Семён Варламов, Сергей Бобровский, Андрей Василевский, Антон Худобин. Из иностранцев очень нравится Джонатан Куик. У каждого вратаря есть чему поучиться», — сказал Кочетков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Павлу Панышеву.



Полное интервью с Петром Кочетковым читайте на «Чемпионате» сегодня, 8 января.

С. Зубов: у Кочеткова обязательно будет шанс сыграть за «Сочи»