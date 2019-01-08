Источник: Панарин и Бобровский хотят продолжить карьеру во «Флориде» или «Тампе»

Издание The Athletic прокомментировало ход переговоров между руководством «Коламбус Блю Джекетс» и российскими хоккеистами клуба — голкипером Сергеем Бобровским и нападающим Артемием Панариным. У обоих хоккеистов заканчиваются контракты после окончания нынешнего сезона.



«В минувшую субботу Бобровский обыграл «Флориду» (4:3 ОТ), остановив 27 бросков. И хотя Сергею принадлежит квартира в центре Майами, он не хотел говорить о своих планах на будущее после матча. По слухам, Бобровский и Панарин заинтересованы в том, чтобы играть в хоккей в Солнечном штате — будь то «Флорида Пантерз» или «Тампа-Бэй Лайтнинг».



Генеральный менеджер «Блю Джекетс» Ярмо Кекяляйнен сказал, что в минувшем июне предложил Панарину восьмилетний договор, который тот отклонил. Предполагается, что Бобровскому предлагали четырёхлетний контракт. Также, если новые контракты не будут приняты, кого-то из них могут обменять ближе к дедлайну. «Пантеры» также изучают возможность приобретения нового вратаря через обмен, но являются лишь одной из списка команд, которые усердно стараются заполучить элитного голкипера», — пишет обозреватель Джордж Ричардс.



В нынешнем сезоне дедлайн в НХЛ состоится 25 февраля.

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