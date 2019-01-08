Айкел: мне очень плохо из-за того, что меня нет на льду, это тяжёлый аспект

Нападающий «Баффало Сэйбрз» Джек Айкел рассказал, что ему тяжело смотреть игру со стороны. Хоккеист залечивает травму.



«Мне очень плохо из-за того, что меня нет на льду, что я не играю, не провожу время с ребятами каждый день. Психологический аспект — самый тяжёлый. Я не могу находиться там, не могу играть. Сейчас радует то, что я могу тренироваться. Снова почувствовал себя хоккеистом.



В нашем настрое ничего не изменилось по сравнению с началом года. Для нас важна каждая игра, потому что борьба за места в турнирной таблице идёт очень упорная. Такое впечатление, что все набирают очки в каждом матче.



В НХЛ сложно забивать. Хорошо, что ребята вносят свой вклад. Нам нужна помощь каждого игрока, потому что все команды играют только на победу. Борьба обостряется с каждым днём. И нам надо прибавлять по ходу чемпионата. Думаю, что мы готовы к этому. Надо играть», — цитирует игрока официальный сайт лиги.