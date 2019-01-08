Бобровский: я делаю всё, чтобы помочь этой команде выиграть

Голкипер «Коламбус Блю Джекетс» Сергей Бобровский прокомментировал своё будущее в команде, контракт с которой у него заканчивается после нынешнего сезона.



«Я не веду счёт тому, сколько у меня побед против какой-либо конкретной команды, но побеждать всегда приятно, вне зависимости от того, с кем играл. Я люблю побеждать и пытаюсь сосредоточиться только на игре. Для этого требуется энергия, и я стараюсь прогрессировать, продолжаю работать. Я делаю всё возможное, чтобы помочь этой команде выиграть. Я здесь уже семь лет, поэтому ребята, которые здесь давно, знают, что я стараюсь изо всех сил в каждом матче. Я много работаю, готовлюсь к играм, стараюсь стать лучше», — приводит слова Бобровского The Athletic.



Стоит напомнить, что текущая зарплата Бобровского составляет $ 7,42 млн. Сергей является двукратным обладателем приза лучшему голкиперу «Везина Трофи», но при этом, не имеет в послужном списке ни одной победы в серии плей-офф.

Источник: Панарин и Бобровский хотят продолжить карьеру во «Флориде» или «Тампе»