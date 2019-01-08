Крикунов установил тренерский рекорд — 1303 матча в отечественных чемпионатах

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов стал рекордсменом отечественных чемпионатов. 6 января Крикунов провёл 1303-й матч в чемпионатах России в качестве тренера, превзойдя рекорд Валерия Белоусова (1302 встречи).



До дебюта в элите отечественного хоккея Владимир Крикунов с минским «Динамо» провёл три сезона в первой лиге, откуда вывел свою команду в чемпионат СССР. В первой лиге на его счету 208 игр. А ещё четыре сезона он провёл в качестве главного тренера в Словении (увы, о количестве игр того периода данных найти не удалось). В сезоне-1998/99 он с «Динамо-Энергией» провёл 58 игр в высшей лиге. Таким образом, в отечественных соревнованиях у Владимира Васильевича (1303+266) на сегодняшний день 1569 игр, в которых одержаны 764 победы.



Также за его плечами работа с четырьмя национальными сборными на чемпионатах мира (Словения, Беларусь, Россия и Казахстан) и две Олимпиады (Беларусь и Россия).



Что касается КХЛ, то в лиге Крикунов провёл 548 игр, в которых одержал 273 победы.

Есть магия, а есть баллоны Крикунова. «Динамо» погонится за лидерами? Похоже, это будет самый нежеланный соперник для СКА и ЦСКА в плей-офф.