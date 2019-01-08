Агент Кочеткова: Петя должен играть, с ХК «Сочи» мы постоянно на связи

Хоккейный агент Александр Черных, представляющий интересы вратаря молодёжной сборной России и системы ХК «Сочи» Петра Кочеткова прокомментировал шансы своего клиента сыграть за основную команду «Сочи» в нынешнем сезоне.



«Мы постоянно на связи и с руководством ХК «Сочи», и с самим Петей. У «Рязани», куда сейчас отправился вратарь, наступает пора важных игр, команда хочет занять более высокое место в турнирной таблице Высшей лиги. В этом плане Кочетков им сильно поможет.



У «Сочи» после травмы выходит Константин Барулин, много и хорошо сыграл Дмитрий Шикин. С нашей точки зрения, в «Сочи» хотят посмотреть, как начнёт играть Барулин. Если Шикину потребуется отдых, а тренерский штаб решит, что Барулин ещё не в оптимальной форме, то, наверное, они вызовут Кочеткова.



Петя должен играть, а не сидеть на лавке. Как только тренерский штаб сочинцев будет понимать, что для Кочеткова есть игровое место, его обязательно, не сомневаюсь, поднимут в КХЛ. Повторюсь, мы постоянно на связи со всеми сторонами, все всё прекрасно знают и понимают», — сказал Черных в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

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