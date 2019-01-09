Быков: неправильно исключать из КХЛ клубы, работающие на развитие нашего хоккея

Заслуженный тренер России Вячеслав Быков поделился мнением о сокращении количества клубов в КХЛ и выразил сомнения, что под угрозу исключения из лиги должны попадать клубы, которые работают на развитие российского хоккея.



«На мой взгляд, мы прячем другую проблему. Надо лучше работать с молодёжью. Мы каждый раз приезжаем с медалями с юношеских и молодёжных чемпионатов мира, а места молодым не даём. Нужно создать такие условия, чтобы мы больше подключали молодых. Просто сокращать и искусственно создавать конкуренцию не стоит. Сначала мы расширяем лигу, а потом сокращаем. Не думаю, что это правильное решение. Нужно лучше и качественнее работать с молодыми, чтобы пополнение в лигу было соответствующим и создавалась конкуренция для сильных игроков. И тогда не нужно будет ничего сокращать.



Я считаю, что неправильно, когда из КХЛ исключают российские клубы, которые много лет работают на развитие нашего хоккея. Уже исключили Новокузнецк и Тольятти, сейчас под угрозой Череповец. В этих городах находятся сильные школы, которые серьёзно работают. Многие молодые игроки, пополняющие лигу, вышли из этих регионов. Странная политика. Нужно, чтобы у всех были одинаковые условия и все подводились под один коэффициент. Это относится и к заработной плате, и к условиям, при которых клуб должен или не должен покидать лигу. Вообще, это глобальный вопрос, на который у меня нет решения. Я вижу, что мы должны создавать конкурентную среду, в которой работа с молодёжью давала бы возможность качественного пополнения клубов. Тогда будет хорошая конкуренция и не будет вопроса о сокращении лиги за счёт российских клубов.



Сокращение количества клубов в лиге может быть произведено только для того, чтобы искусственно создать конкуренцию в лиге за счёт качества игроков. Наверняка присутствует ещё и финансовый вопрос. На мой взгляд, должны быть определённые условия, при которых клуб может или не может принимать участие в КХЛ. Должны быть некие финансовые гарантии, которые клубы должны предоставлять в лигу для того, чтобы получить лицензию на участие. Если эти критерии не выполняются, значит, они автоматически должны покидать лигу. Вдобавок к этому идут инфраструктура и школа. Они всё это знают, просто это нужно проверять и контролировать заранее. Мы не можем подвергать игроков тем ситуациям, когда им не платят зарплату. У «Северстали» нет финансовых проблем, клуб воспитывает молодых игроков, но от того, что мы скажем, что она должна играть, места в лиге ей не предоставят. Как я понимаю, в конце прошлого сезона были указаны условия, при которых две команды покинут лигу. Поэтому так и происходит», — сказал Быков «Чемпионату».