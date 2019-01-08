«Салават» в результативном матче одолел «Куньлунь»

Уфимский «Салават Юлаев» на домашней площадке оказался сильнее китайского клуба «Куньлунь Ред Стар», игра завершилась со счётом 7:4. Подопечные Николая Цулыгина одержали победы в трёх из пяти последних матчей.



После первого периода гости лидировали в счёте: у «Куньлуня» голы забили Крис Сето и Сэм Лёфквист, «Салават» отметился шайбой Линуса Умарка. Во втором периоде хозяева забили четырежды: авторами точных бросков стали Владимир Ткачёв, Пётр Хохряков, Теэму Хартикайнен и Антон Бурдасов, гости ответили только вторым голом Лёфквиста. На 42-й минуте Хартикайнен увеличил преимущество Уфы до трёх шайб. На 52-й минуте Олли Палола сократил разрыв, но точку в игре поставил Хохряков, оформивший дубль.

Посмотреть видео можно также на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.