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«Салават» в результативном матче одолел «Куньлунь»

«Салават» в результативном матче одолел «Куньлунь»
Хоккей / КХЛ

Уфимский «Салават Юлаев» на домашней площадке оказался сильнее китайского клуба «Куньлунь Ред Стар», игра завершилась со счётом 7:4. Подопечные Николая Цулыгина одержали победы в трёх из пяти последних матчей.

После первого периода гости лидировали в счёте: у «Куньлуня» голы забили Крис Сето и Сэм Лёфквист, «Салават» отметился шайбой Линуса Умарка. Во втором периоде хозяева забили четырежды: авторами точных бросков стали Владимир Ткачёв, Пётр Хохряков, Теэму Хартикайнен и Антон Бурдасов, гости ответили только вторым голом Лёфквиста. На 42-й минуте Хартикайнен увеличил преимущество Уфы до трёх шайб. На 52-й минуте Олли Палола сократил разрыв, но точку в игре поставил Хохряков, оформивший дубль.

КХЛ - регулярный чемпионат
08 января 2019, вторник. 14:30 МСК
Салават Юлаев
Уфа
7:4
1:2, 4:1, 2:1
Куньлунь Ред Стар
Пекин
1:0 – Умарк (Хартикайнен) – 00:54 (5x4), 1:1 – Сето (Локхарт, Лёфквист) – 02:06 (5x5), 1:2 – Лёфквист – 09:07 (5x5), 2:2 – Ткачёв (Коледов, Кугрышев) – 21:29 (5x5), 2:3 – Лёфквист (Сквайрз, Сен-Пьер) – 25:59 (5x5), 3:3 – Хохряков (Бурдасов, Рыбин) – 33:31 (5x5), 4:3 – Хартикайнен (Сергеев, Умарк) – 35:14 (5x5), 5:3 – Бурдасов (Хохряков, Ткачёв) – 36:45 (5x4), 6:3 – Хартикайнен (Умарк) – 41:43 (5x5), 6:4 – Палола (Сквайрз, Лёфквист) – 51:39 (5x5), 7:4 – Хохряков (Ткачёв, Бурдасов) – 56:54 (5x4)

Посмотреть видео можно также на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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