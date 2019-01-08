«Автомобилист» — первый клуб Востока, обеспечивший себе участие в плей-офф

Екатеринбургский «Автомобилист» первым в Восточной конференции обеспечил себе участие в розыгрыше Кубка Гагарина—2019. Подопечные Андрея Мартемьянова сегодня, 8 января, потерпели разгромное поражение во встрече с петербургским СКА (0:6), но обеспечили себе участие в плей-офф благодаря потере очков «Куньлунем» в игре с «Салаватом Юлаевым» (4:7).



Напомним, первым в сезоне в плей-офф вышел московский ЦСКА.

СКА разгромил «Автомобилист» в Екатеринбурге, забросив шесть шайб

В Екатеринбурге местный «Автомобилист» потерпел разгромное поражение от петербургского СКА, встреча завершилась со счётом 0:6. В первом периоде команда гостей обеспечила себе преимущество благодаря заброшенным шайбам Сергея Плотникова и Андрея Кузьменко. На 24-й минуте Никита Гусев увеличил отрыв СКА. В третьем периоде окончательный счёт установили голы Наиля Якупова, Евгения Кетова и Артёма Земчёнка. Сухой матч оформил голкипер «армейского» клуба Игорь Шестёркин.